Pablo Chill-E lanza dura crítica contra el equipo de Polimá tras su participación en Viña

Un polémico momento se vivió en el cierre de la penúltima noche del Festival de Viña del Mar 2023, luego que el cantante nacional Pablo Chill-E tuviera un grave problema a la hora de subirse a cantar con Polimá Westcoast.

Esto, debido a que su voz no se escuchó en la transmisión televisiva, algo que fue criticado por algunos usuarios en redes sociales.

Por lo mismo, luego de bajarse del escenario, el cantante arremetió sin filtro contra el equipo de Polimá. “Malayas ctm me silenciaron de pana”, escribió de entrada en su cuenta de Instagram. Y en esa misma línea, agregó sin filtro: “@richboywest eres mi amigo y te quiero y estoy orgulloso de ti, pero tu equipo es una mierda”.

“No pienso mal de ti pero dudo que haya sido un error técnico si ensayamos cualquier veces y cuando tenía que subirme no me tenían ni el micrófono. No saco música hace años y aún así intentan opacarme jajajaja, bonita”, cerró.