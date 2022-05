Pablo Aránguiz habló tras su magistral partido ante Huachipato

“Es un partido que necesitaba, con goles y asistencias”, declaró el resistido volante de la Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura.

Un gran partido para recuperar la confianza y sacarse las críticas protagonizó el volante de la Universidad de Chile, Pablo Aránguiz, quien anotó dos goles y entregó una asistencia en el triunfo de los azules por 3 a 2 contra Huachipato el pasado sábado en el Estadio Santa Laura.

En diálogo con TNT Sports, el volante lamentó el sufrido cierre del encuentro. “Se complicó al último. El segundo penal no parece, pero lo importante era ganar”, explicó quien apareció para ser titular ante las molestias físicas que tienen fuera al volante titular, Jeisson Vargas.

Con su pasado en Unión Española, Pablo Aránguiz jugó cómodo en el estadio Santa Laura y así lo demostró ante Huachipato, refrendando la confianza del DT interino. “En la semana, Sebastián Miranda comenzó conmigo y me dio la confianza para empezar de titular, los compañeros también”, apuntó.

El ex jugador del Dallas FC de Estados Unidos valoró su estado de forma para apoyar al equipo a salir de la parte baja de la tabla. “Es un partido que necesitaba en cuanto a goles y asistencias, en un momento difícil en lo personal y colectivo. Lo importante es que ganamos y me quedo tranquilo con eso”, agregó. Además, hizo una particular diferenciación de los fanáticos luego de haber sido reemplazado bajo la ovación del público en Santa Laura. “Agradezco el apoyo de la gente. Está el hincha de redes sociales y el que viene a alentar al estadio cada domingo, eso se siente y está a la vista”, cerró.