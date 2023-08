Osvaldo Andrade y Priscilla Vargas protagonizaron una tensa discusión en vivo

Priscilla Vargas y Osvaldo Andrade fueron los protagonistas de un tenso momento en el matinal Tu Día, mientras conversaban de las polémicas del Gobierno.

La situación comenzó cuando el exministro del Trabajo se sumo como invitado junto a Sebastián Sichel en la edición de este martes del programa, ambos abordaron la crisis que enfrenta el Ejecutivo con el Caso Convenios y el Caso Polizzi.

“Al gobierno le ha falto coraje para enfrentar este caso”, señaló el ex candidato presidencial de Chile Vamos.

“No lo comparto. Yo tengo la mejor opinión del Presidente Boric. Voy a parafrasear y apropósito de las críticas que van de mi propio sector, del oficialismo. Voy a parafrasear una vieja frase de un obrero en la época de la UP que dijo, y perdónenme la expresión por la hora: ‘este es un gobierno de mier… pero ese mi gobierno’. Esa expresión muestra una línea de conducta”, expresó por su parte Andrade.

Osvaldo Andrade

Inmediatamente la periodista Priscila Vargas, le preguntó “¿Pero a usted lo representa esa frase?”.

“Por algo la estoy diciendo. No diría cosas que no me representan en este programa”, contestó el expresidente del Partido Socialista.

“¿Pero hasta cuándo la tolerancia? ¿Hasta cuándo se sostiene? ¿Hasta cuándo se tolera?”, le rebatió la conductora.

Luego de estas preguntas, el exsecretario de estado lanzó una profunda y larga reflexión.

“Por eso digo, ayudemos a resolver el problema. Esa es mi lógica. Ayudemos porque este es mi gobierno, ayudemos a resolver. Con un montón de críticas y con una generación que fue particularmente crítica con mi generación. Dicho aquello, aquí hay un problema político que afecta al gobierno pero también afecta al país. Porque como bien se señala, el que tengamos este margen de incredulidad de los actores políticos, lo que genera es que no haya agenda posible de realizar. Y el pacto en materia de pensiones es necesario, el pacto fiscal es necesario, resolver los problemas de salud son necesarios”, aseguró Andrade.

“Para lograr aquello hay que construir un clima. Un clima político que no está en sintonía con la ciudadanía, estoy de acuerdo, pero hay que construirlo porque es la tarea de la política. Entonces yo convocaría a la oposición. Y le diría ‘mire, tengo este problema, ayúdenme a resolver el problema”. ¿Sabes por qué? Porque si no se resuelve este problema y se mantiene, va a venir otro gobierno…”, continuó diciendo hasta ser interrumpido por la conductora del espacio.

“Pero usted cree que convocando a la oposición… ¿por qué le va a traspasar la responsabilidad a la oposición al momento de reunirse?”, le planteó Priscila Vargas.

“No estoy pasando la responsabilidad…”, alcanzó a contestar Osvaldo Andrade.

“¿Pero qué señal va a dar el gobierno para reunirse con la oposición?, ¿Qué ofrecería a cambio?”, disparó la periodista.

“Pero si no ha habido gobierno en Chile que ante problemas de esta naturaleza no conversa con la oposición. Es parte de los ritos democráticos, ¿qué hay de extraño?”, respondió el exministro.

Luego de unos minutos intervino José Luis Repenning para consultar . “¿Pero qué responsabilidad tiene la oposición en lo que está pasando ahora?”.

La furia de Osvaldo Andrade

La pregunta causó la furia de Andrade, quien golpeó la mesa con un lápiz y respondió: “Oiga, pero por favor, si hay problemas que vienen de mucho antes”.

“Perdón, hay un tema que viene de antes. Déjeme decirlo…”, enfrentando directamente al invitado por el tono que estaba usando.

“Usted tiene la ventaja de conducir esto, así que…”, contestó el exsecretario de estado.

Finalmente, Osvaldo Andrade volvió a compartir otra reflexión. “Yo entiendo que la conversación a la que ustedes nos han invitado es más allá del diagnóstico. Es buscar cómo diablos se sale de todo esto. Y esa es la pregunta que me han hecho. Si usted insisten en el diagnóstico, poco puedo aportarles. Por lo menos no creo que haya sido invitado para eso”, concluyó.