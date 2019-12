Cabe recordar que a causa del estallido social no se jugaron 6 fechas de la temporada 2019.

En época de resúmenes por el fin de año, el sitio Transfermarkt, especialista en decretar valores de mercados de planteles y jugadores, ubicó a Óscar Opazo como el jugador "más valioso" del fútbol chileno, seguido por los "cruzados" Juan Cornejo y Edson Puch.

El lateral izquierdo de los albos tiene un valor de mercado de US$ 1,5 millones, mientras que Cornejo quedó en US$ 1,4 millones y Puch, que se debate entre seguir a la UC o partir precisamente a Colo Colo, fue avaluado en US$ 1,3 millones.

Carlos Lobos y Benjamín Kuscevic, ambos de la UC, también destacan en el listado al mismo valor de Edson Puch.

Y en Universidad de Chile, el que encabeza la lista es Ángelo Henríquez, quien tiene un precio de mercado de US$ 1,2 millones.

Ya nivel internacional, Alexis Sánchez sigue liderando el listado con un valor de US$ 25 millones, seguido de Charles Aránguiz con un precio de US$ 15 millones. La sorpresa la dio Erick Pulgar que subió dos puestos para ser tercero junto al "Príncipe". Arturo Vidal y Guillermo Maripán bajaron en el ranking.

