Óscar Andrade lanzó un duro argumento para votar por el "Rechazo" en el plebiscito

"Ni las plantas son tan hueonas para volver a las raíces", señaló el cantante nacional en el programa "Sin Filtros".

Una sorprendente declaración realizó el cantante nacional, Óscar Andrade, sobre el plebiscito de salida en el programa Sin Filtros de Canal Vive, conducido por Gonzalo Feito.

En la instancia, el intérprete dio a conocer su opción, con argumentos que causaron polémica en el panel del espacio y también en redes sociales. “Soy partidario de la civilización, y con todo el respeto que me merece el indigenismo, ni las plantas son tan hueonas para querer volver a las raíces. El pueblo chileno salió de la superficie y vamos hacia la luz, el sol, y ahí nos están deteniendo”, lanzó.

“Estoy por el Rechazo, porque prefiero la progresión…”, agregó, causando la sorpresa del panel. “Esa no la tenía, yo lo traje por el Apruebo, me lo cambiaron”, señaló entre risas Feito. Ante eso, el artista continuó sus argumentos. “Soy el único de los cantautores en esta vereda. Quiero el progreso, la civilización, el respeto, el orden y la paz en la sociedad. Eso no me lo da el Apruebo”, aseguró.

Finalmente, el cantante disparó contra sus colegas. “No conozco a ningún artista, pasado los 40 años, que no sea izquierdista por conveniencia. Cuando hicieron el proyecto de la cultura, en vez de llamar a los artistas gravitantes, llamaron a unos pobrecitos que hacían arte amateur”.

La intervención del intérprete de inmediato generó reacciones en redes sociales, y el nombre del cantautor se alzó como lo más comentado la noche del jueves.

Cabe señalar que el compositor alcanzó notoriedad gracias a canciones como La tregua o Noticiero crónico. Sin embargo, en la década de los 80 comenzó a ser censurado en los medios por su rechazo a la dictadura.