Maite Orsini responde a fuertes comentarios en su contra tras asesinato de Carabineros: “Me duele”

Durante la mañana la diputada Maite Orsini estuvo presente en varios medios de comunicación para aclarar su votación en la sesión conjunta de las comisiones de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara. En concreto, la instancia se desarrolló para votar la iniciativa de proyecto de ley que establece las normas generales sobre las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo Orsini en medio de la sesión la parlamentaria anunció que su comité no daría la unanimidad para ello. La decisión molestó a la oposición y la diputada aclaró que si quiere que el proyecto avance pero que hay “aprender de las experiencias anteriores”; además se refirió a los mensajes de odio que ha recibido en redes, en donde se le acusa de “disfrutar” el triple homicidio contra Carabineros.

¿Qué explicó Orsini?

“Ya hemos estado en situaciones donde la contingencia nos apremia a legislar: nos pasó con la norma Nain-Retamal, que salió de la Cámara con una ministra diciendo que era de gatillo fácil, que la iban a vetar, se fue al Senado y tuvieron que hacer una ley nueva. Lo mismo pasó con la ley que regulaba las tomas” aseguró en Radio Concierto para respaldar su decisión.

Luego agregó. “Yo quiero sincerar cuál es mi miedo. Mi miedo no es legislar 12, 16, 18 horas, por supuesto que tengo la disposición para aquello. A lo que no tengo disposición es que la oposición use este mensaje presidencial (proyecto) como un caballo de Troya, que voten (rechacen) todas las indicaciones del Ejecutivo y que ingresen dos cosas que a ellos (la oposición) les importan”.

“Es evitar que el Gobierno tenga que vetar su propia ley, y ese es un escenario que existe, y eso sí que desacreditaría al Gobierno. ¿Cómo el Presidente va a presentar un proyecto y después va a vetarlo? Eso sí que desacredita al Gobierno. Eso es lo que yo quiero evitar, y prefiero quemarme en términos personales a exponer a mi Presidente a que tenga que hacer una acción como esa, que yo estoy previendo que puede ocurrir. Si eso cambia durante el día, si la disposición cambia, si la oposición empieza a votar a favor y empezamos a despachar este proyecto de RUF, por supuesto que voy a dar el acuerdo para que sesionemos hasta la hora que tengamos que sesionar, pero para lo primero no puedo estar disponible y tengo que ser cortafuegos porque no puedo permitir que este Gobierno tenga que vetar su propia ley por el contenido que sale de ahí” expresó más en profundidad.

Más tarde en el Buenos Días a Todos se refirió a los mensajes que ha recibido en redes. “Somos todos ciudadanos y estamos expuestos a ser víctimas de estos casos horribles. Aunque no me crean, me conmueve y me duele muchísimo” declaró. Sobre la misma complementó que “en la redes sociales me han escrito que pareciera que yo disfrutara del asesinato de carabineros y quiero negar tajantemente aquello. Yo soy profundamente humanitaria y me duele que haya funcionarios asesinados y quiero hacer todo lo que está en mis manos para que eso no vuelva a ocurrir”.