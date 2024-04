A través de redes sociales el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego y el exalcalde de Estación Central Rodrigo Delgado se enfrentaron en una tensa discusión por una acusación de Orrego en su contra sobre la construcción de los conocidos “guetos verticales”. Recordemos que estos edificios se hicieron conocidos en el año 2017 por su imponente altura y ubicación en medio de Estación Central.

Cabe mencionar que Delgado fue el jefe comunal de Estación Central entre 2008 y 2020, tras ser reelecto en tres ocasiones por los vecinos, por lo que estaba en el municipio cuando se construyeron estas torres, que han dado noticia por las canciones de vida que tienen sus habitantes y el hacinamiento que persiste en ellas. Incluso para El Mostrador, la directora del Departamento de Geografía de la Universidad Alberto Hurtado, Loreto Rojas señaló sobre este tipo de construcción que “da cuenta de la paradoja de replicar un modelo habitacional con evidentes fracasos en el mundo”.

¿Qué se dijeron Orrego y Delgado?

Toda la polémica se inició con una publicación del gobernador Claudio Orrego en “X” en donde escribió: “En 2014 denuncié los guetos verticales de Estación Central. (El) exalcalde Delgado suspendió la tramitación del plan regulador. ¿Resultado? Torres de hasta mil deptos. Hoy se congelaron permisos y habrá por primera vez plano regulador que estamos apoyando desde el Gobierno de Santiago”.

Frente a esto, el exalcalde no tardó en responder y señaló que esto era “falso” y desafió al gobernador. “Te reto a demostrar que yo frené el PRC. En esos permisos no va firma del alcalde, pero la tuya aparece entregando calificación ambiental positiva”, lanzó agregando que “te conté lo que pasó en Corema 2008 y no te importó, igual que migrantes que entraban por AMB como turistas cuando eras intendente”.

“Delgado tiene que explicar y lamentamos que nuestra querella, de hace 3 años, por el delito de prevaricación administrativa no avance. Delgado por tu culpa Estación Central es el Vietcong caribeño”; “Hiciste el negociado, te fuiste y dejaste a los vecinos a merced de los guetos verticales”; “Eres tan culpable como actor de esta tragedia, que manera de destruir la ciudad sin plano regulador dando manga ancha para la construcción de los guetos verticales. Que buen negociado hiciste con la constructoras!”, fueron algunos de los comentarios que dejaron diferentes usuarios de la red social.