El presidente Gabriel Boric ha sido duramente criticado por sus dichos en contra de militar condenado por el asesinato a Víctor Jara quien decidió quitarse la vida tras recibir su condena.

Frente a esto Boric señaló en el velorio de Guillermo Teillier una alusión al militar:

"Guillermo Teillier murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido, y hoy día cuando estamos próximos a conmemorar 50 años, hay otros que mueren de manera cobarde, para no enfrentar a la justicia".

El Presidente de la República Gabriel Boric, asistió al velatorio del fallecido presidente del P.Comunista Guillermo Tellier en Santiago, destacando y reconociendo el legado del ex diputado y respondió a las criticas de la Oposición por decretar duelo oficial en su honor pic.twitter.com/xi2ZvzgOvG — Radio Portales (@RadioPortales) August 29, 2023

¿Qué dijo la oposición?

Uno de los primeros en referirse a estos dichos fue el líder del Partido Republicano José Antonio Kast quien trató a Boric de “cobarde” .

“Alguien que abusa del poder, alguien que utiliza una tribuna para denostar a alguien, es un cobarde, él es un cobarde. Y la misma cobardía tuvo cuando se rio de Jaime Guzmán usando una polera, con su rostro asesinado, riéndose de ese asesinato. La misma cobardía tuvo cuando se reunió en privado, sin decirle a nadie, con unos asesinos de Jaime Guzmán”, señaló.

Para luego referirse a si sería capaz de decirle eso a la familia. “¿Sería capaz de ir a decirle a la familia de la persona que se quitó la vida lo mismo que dijo en público utilizando una tribuna que no le corresponde? Yo creo que no. Porque él también, me consta que es una persona que tiene sentimientos” finalizó.

Por otra parte, el diputado UDI Jorge Alessandri también se mostró molesto por los dichos del presidente. "El Presidente Boric nos sorprende todos los días con distintas cosas, pero jamás pensé que perdería de tal forma la estatura presidencial, que se burlaría de una persona de 86 años que se quitó la vida antes de ir a la cárcel a cumplir una condena", señaló

Chiara Barchesi del Partido Republicno dio sus condolencias a la familia del presidente del Partido Comunista y aprovechó de referirse al tema. "Doy mis condolencias a las familias del señor Teillier, más allá de lo que pueda pensar de él, porque sería una miserable que en un momento de tristeza lo insultara o hablara mal de su andar en la política"