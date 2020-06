Oposición denunciará a Joaquín Lavín por "show" mediático en residencia sanitaria

Los diputados Gabriel Boric (CS) y Jaime Naranjo (PS) calificaron como "impresentable" el actuar del alcalde de Las Condes en televisión.

El diputado del PS, Jaime Naranjo, Gabriel Boric (CS), y el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán (Unir), anunciaron su rechazo a la decisión del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, de internarse en una residencia sanitaria por haber tenido un contacto estrecho con un contagiado de Covid-19, afirmando que el edil ha lucrado con la situación para montar un "show" mediático.

La reacción de los parlamentarios llegó luego de la serie de apariciones que protagonizó la autoridad comunal gremialista en distintos medios de comunicación, en los cuales mostró la pieza en la que está cumpliendo la cuarentena preventiva, donde llegó, dijo, debido a la presencia de dos personas con enfermedades de base en su casa.

Por lo mismo, el diputado Naranjo envió un oficio a la Contraloría General de la República para que indague un posible mal uso del establecimiento temporal de salud por parte de Lavín.

"Creemos que aquí se está haciendo un show a partir de una situación que afecta lamentablemente al país", expresó.

"Las residencias son para las personas que no tienen recursos o medios, ya que en sus casas no se reúnen las condiciones para hacer este aislamiento. Claramente se han pasado a llevar las normas sanitarias del país, ya que no corresponde que el señor Lavín esté en una residencia sanitaria, porque él tiene las condiciones para hacer el confinamiento en su casa", dijo.

En la misma línea, Boric comentó que "lo de Lavín ya es demasiado. Hizo espectáculo para reabrir un mall en un momento crítico, aparece en la televisión todos los días y ahora se va a una residencia para sacarse fotos utilizando un cupo que otros necesitan. Y es el candidato de la derecha para suceder a Sebastián Piñera. Impresentable".

Finalmente, Durán cuestionó que si bien "cualquier ciudadano tiene el derecho de acceder a una residencia sanitaria si cumple con los requisitos, evidentemente que quienes ejercemos una función pública tenemos mejores condiciones para abordar una eventual cuarentena, más aún si es preventiva, desde el punto de vista de las condiciones de aislamiento”.

"Me parece que debiéramos privilegiar que este beneficio sea dirigido especialmente a quienes más lo necesitan", subrayó el edil opositor