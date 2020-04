Oposición criticó posible idea de postergar el plebiscito de octubre

La discusión se da luego de las declaraciones del ministro Blumel acerca de un calendario electoral que pueda cambiar dicha instancia debido al Covid-19.

La oposición rechazó las polémicas declaraciones del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien realizó un llamado a "racionalizar" el calendario electoral, lo que incluiría una posible postergación del Plebiscito del 25 de octubre, producto de la pandemia que afecta al país.

Desde la Democracia Cristiana calificaron de "paradójico" que el Gobierno llame a la normalidad, pero que pretenda postergar el Plebiscito.

"Me parece paradójico que el Gobierno mientras quiere apurar el retorno a clases, la reapertura de los malls, el retorno de los funcionarios públicos, esta nueva normalidad que lo quiere empezar en mayo simultáneamente esté planteando postergar un plebiscito que es en el mes de octubre, creo que eso es adelantar esa discusión", argumentó u presidente Fuad Chaín.

"Nosotros creemos que las discusiones se deben ir tomando de acuerdo con la evolución de la pandemia y así como no somos partidarios de anticipar la vuelta a clases y la reapertura de los malls, creo que tampoco es oportuno discutir hoy el aplazamiento del plebiscito de octubre", agregó el diputado.

Asimismo, el presidente del PPD, Heraldo Múñoz, aseguró que es un error instaurar la duda de su realización anticipadamente.

"A mí me parece una señal equívoca la del ministro Blumel, no me parece oportuno crear ya alguna duda sobre la realización del plebiscito el 25 de octubre, y eso por una razón muy simple, el Gobierno está llamando a que gradualmente vayamos hacia una nueva normalidad", expresó.

Y, "si eso es así ahora, en las próximas semanas, evidentemente que si las cosas van por un buen camino la situación del 25 de octubre no debe estar cuestionada desde ningún punto de vista porque si es que estamos disponibles para una nueva normalidad, tenemos que estar disponibles para realizar el Plebiscito", manifestó el ex ministro del Gobierno de Michelle Bachelet.

Por su parte, el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, calificó de innecesarias las declaraciones y pidió que después de situaciones como estas no digan que la oposición es la que arma problemas políticos.

"Esto es un error, no veo a qué corresponde. Espero que después no se diga que la oposición es la que crea problemas políticos y arma líos, porque esto es completamente innecesario... yo no entiendo por qué lo hace (Blumel), no me parece prudente", cerró Insulza.