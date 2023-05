“Olvidan que soy un ser humano”: Pailita publica sentido desahogo ante las críticas por su detención

A solo días del mediático incidente con Carabineros, que terminó con su detención, Pailita quiso expresar sus descargos ante las críticas y comentarios mala onda que recibió, principalmente en redes sociales.

"No les voy a negar que me da nostalgia a veces leer tantos comentarios malos, de personas juzgándome por lo que me pasó, como si no pudiera cometer un error. Algunos se olvidan que soy un ser humano cualquiera, igual que ustedes, todos podemos equivocarnos el día de mañana", señaló Carlos Rain Pailacheo, nombre real del cantante, en sus historias de Instagram.

El popular artista fue detenido la madrugada del lunes pasado en el Barrio Bellavista, tras un altercado con Carabineros derivado de una fiscalización a su auto, que circulaba sin la placa patente. Fue formalizado, junto a su manager, por el delito de amenazas simples y quedó en libertad con medidas cautelares, a la espera del plazo de investigación.

Pailita reconoció no estar orgulloso por lo ocurrido, pero aseguró que seguirá echándole para delante. “Trato de mejorar siempre cada día y hacer las cosas bien, lamentablemente esta vez me tocó a mí pasar por este tipo de situación, y no estoy orgulloso para nada, porque se que me apoyan muchos niños/as que me ven y me siguen”, indicó.

“Vamos a seguir remando como siempre pa’ adelante, sin mirar hacía atrás (...) En las buenas ‘tan todos y en las malas los de verdura. Bendiciones pa’ todos, voy a seguir igual que siempre, yo me debo a ustedes no lo duden nunca, mi luz no la va a apagar nadie, compañero, los amo”, concluyó el músico.