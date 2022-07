¡Ojo, Berizzo! Jugador chileno fue elegido como una de las figuras del Apertura de Perú

El jugador del Sport Huancayo anotó cuatro goles y participó con nueve entregas, siendo el máximo asistidor en el Torneo de Perú.

Carlos Ross pide selección tras su buen torneo apertura en Perú.

La vida le sonríe al experimentado extremo nacional, Carlos Ross (31), quien vive uno de los mejores momentos de su carrera en el Sport Huancayo del fútbol peruano.

El jugador, que debutó profesionalmente en Audax Italiano, fue elegido recientemente como uno de los mejores jugadores del torneo de apertura del Perú, lista realizada por GOLTV.

El jugador del Sport Huancayo ha tenido una muy buena temporada: jugó los 18 partidos del torneo y anotó cuatro goles, pero hay un ítem dónde es letal: con nueve maniobras, es el máximo asistidor del Apertura peruano, sacándole harta ventaja a su más cercano perseguidor, Roger Torres de Alianza Atlético (Sullana) con seis apoyos.

En el mismo equipo ideal, están en la línea defensiva el ex jugador de Huachipato Omar Merlo (actualmente en Sporting Cristal); el ex jugador de Colo Colo Christofer 'Canchita' González (también en Sporting Cristal) y el ex Audax Italiano Pablo Lavandeira (actualmente en Alianza Lima).