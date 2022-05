"Ojalá lo elijan a él": Martín Lasarte reveló quién es su candidato para tomar La Roja

"Creo que tenemos una buena relación y por supuesto que le dije que se quedara tranquilo y que ojalá sea el designado”, lanzó.

El ex entrenador de la Selección Chilena de fútbol, Martín Lasarte, reveló que conversó hace poco con un candidato para el banco de La Roja y que le dio su visto bueno para que asuma el cargo de cara a las clasificatorias para el Mundial del 2026.

En conversación con Sport890 de Uruguay, ‘Machete’ reconoció que recibió un llamado de Eduardo Berizzo, con quien mantiene una cercana relación. “Hablé hace tres o cuatro días con él. Fuimos rivales en Chile, creo que tenemos una buena relación y por supuesto que le dije que se quedara tranquilo y que ojalá sea el designado”, detalló el charrúa.

“Tiene grandes antecedentes en Chile, hizo un gran trabajo, fue discípulo de Marcelo Bielsa y ha tenido quehaceres muy destacados en diferentes sitios. Creo que lo merece”, agregó. Luego, el DT uruguayo complementó que “sería un gran candidato y un gran entrenador, reconocido y querido por los futbolistas, que es un elemento importante”.

Además, ‘Machete’ se refirió a su posible regreso a La Roja considerando que, por contrato, su vínculo se extiende si Chile clasifica al Mundial, a la espera de lo que resuelva FIFA por la denuncia a Ecuador por Byron Castillo. “Tenemos un contrato que dice que si Chile clasifica, automáticamente se prorroga a diez días después de la participación en el Mundial”, recordó. “E incluso hay un premio económico. Es una situación complicada y difícil de enfrentar. No va por ahí la cosa”, sumó el charrúa. Finalmente, el DT de nuestro país recalcó que “la verdad es no me he planteado ningún panorama y además tengo claro que ‘Toto’ es un candidato, y un gran candidato. Lo que sí, hay que ver cómo se soluciona si es que esto termina siendo así, si es que a Chile le dan la situación”.