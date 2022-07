O’Higgins alzó la voz ante el interés de Daniella Chávez por comprar el club

“No podemos considerar como reales intereses manifestados por redes sociales”, afirmaron desde el elenco de Rancagua.

Daniella Chávez.

Luego de todo el escándalo mediático que ha traspasado las fronteras sobre el interés de Daniella Chávez por comprar las acciones de O’Higgins de Rancagua y la supuesta negativa de la familia Abumohor, la directiva del club se tuvo que pronunciar de manera oficial al respecto.

A través de sus redes sociales, el cuadro celeste publicó un comunicado en el que se refiere a este presunto interés de la modelo y conejita Playboy, aunque no la nombra directamente. “Ante artículos de prensa en medios digitales que han manifestado -con fuentes reservadas- que la familia Abumohor descarta la venta del club a una persona en particular, queremos aclarar que esta información es errónea y no representa los valores de la familia Abumohor”, estableció el comunicado firmado por el directorio de O’Higgins, encabezado por Pablo Hoffmann.

“Si bien el club ha manifestado anteriormente estar abierto a la incorporación de nuevos actores o inversionistas que impulsen el crecimiento de la institución, éstas propuestas deben ser presentadas formalmente al directorio que encabeza al club”, agregó.

En ese sentido, el elenco de la Sexta Región remarcó que “no podemos considerar como reales, concretos o formales, intereses manifestados a través de redes sociales”. Finalmente, manifestaron que “somos una institución seria y reconocida públicamente por sus valores. Nuestro actuar no contempla el hecho de discriminar a una persona por sus orígenes, raza o condición social”.