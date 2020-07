Oficina del Registro Civil vivió una inusual jornada tras dramática petición de usuario [+VIDEO]

Un hecho un tanto dramático se registro el día martes en las adyacencias del Registro Civil de la comuna de Colina, cuando un hombre se arrodilla ante una funcionaria del ente para suplicarle que lo atienda para que pueda culminar su trámite.

“Señorita, por favor. Señorita, se lo ruego”, fueron las palabras del hombre, momento que fue capturado en video y difundido en redes sociales.

Se conoció que el hombre esperaba obtener su clave única esencial para realizar algunos otros tramites de manera online durante esta pandemia. La atención había sido negada al ciudadano por no portar el debido permiso, ya que había sido objeto del robo de sus documentos.

Ante esto, el alcalde de Colina, Mario Olavarría, señaló que “ver una situación así no es para nada grato, al contrario, no costaba nada solucionar un problema. A veces es un tema de voluntad no más, llegar a esos niveles encuentro que es denigrante para todos”.

“El servicio condena y lamenta de la manera más enérgica lo ocurrido en la oficina de Colina”, añadiendo que el hombre finalmente fue atendido y se le resolvió su solicitud”, señaló el director del Registro Civil, Jorge Álvarez.

“No se condice con todos los esfuerzos que estamos haciendo por mejorar la atención a los usuarios en todo el país. Hemos tomado todas las medidas administrativas para que estos hechos no se vuelvan a repetir”, agregó.

Revisa el momento aquí: