"Obvio, la cagué": Steffi Méndez reveló el error político más grande de su vida

La hija de Dj Méndez subió a su cuenta de Instagram una reflexión política sobre su apoyo al actual Presidente de Chile.

Mientras la desaprobación del Presidente de la República, Sebastián Piñera, sigue en alza, llegando sobre el 80%, siguen apareciendo nuevos electores del Mandatarios "arrepentidos" de su voto en 2017.

Una de ellas es Steffi Méndez, quien aseguró en su cuenta de Instagram que votó por el actual Jefe de Estado, pero aseguró estar profundamente arrepentida. "Para los que piensan que yo amo a Piñera, también me mojé el potito por lo que hice, que fue votar por él. Obvio, la cagué", dijo.

"Como muchos, porque yo sé que muchos votaron por él y están arrepentidos hasta el día de hoy", agregó la influencer y siguió diciendo que "si me van a pagar para decir la verdad, yo digo la verdad, no tengo problemas con eso".

Además, fue enfática en que "no es tema" y que no tiene problemas admitir lo que hizo, por lo que continuó diciendo que "si tienen alguna duda, me pueden escribir y yo les respondo. Y si no les gusta, me pueden dejar de seguir, así de simple".

Por otra parte, Méndez también recordó otro episodio comentado del programa Podemos Hablar, cuando aseguró que no le revisa el celular a sus parejas, sino que "hackeo celulares".

La modelo señaló que "lo voy a explicar mil veces, hasta que dejen de repetir el programa… yo no me dedico a eso, así que no pierdan su tiempo, no me escriban".