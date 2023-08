A través de la red social TikTok se hizo viral el video de Santi Febles, un tiktoker gastronómico que realiza preparaciones de todas partes del mundo. En esta ocasión el creador de recetas decidió compartir un video preparando un completo, sin embargo se llenó de críticas por parte de los usuarios, quienes encontraron que la preparación del completo no correspondía a nuestra comida tradicional.

En el video, que tiene más de 15 mil likes y 4.500 me gusta, Santi decide cocinar uno de nuestros platos más famosos, pero de una forma bastante particular. Por ejemplo, en el reel se puede ver que pone el tomate y la palta en rodajas y que decide poner los aderezos por debajo de la salchicha.

Chilenos criticaron la preparación del completo

El influencer escribió en la descripción de su video: “Receta del perrito caliente más famoso de Chile el completo”.

Sin embargo, tras ver el reel muchos compatriotas no dudaron en dejar su comentario y tratar de explicarle al influencer la forma correcta y tradicional de esta preparación.

“Así no se hace, debes moler la palta y picar el tomate y los aderezos van por encima”, “en este caso el orden sí altera el producto”, "no es un completo” y “ningún chileno a preparado en su vida un completo así”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

No es la primera vez que este tiktoker recibe críticas por sus videos, en su sección “La Copa Gastronómica” ha sido interpelado varias veces por personas de otros países, que consideran que no replicó bien su comida tradicional o que ese no es su plato más emblemático.