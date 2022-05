"Nunca le voy a decir que no": Leandro Benegas sueña con volver a La Roja

El delantero aseguró que quiere seguir haciendo las cosas bien en el fútbol argentino para que “el día de mañana puedan contar conmigo”.

Argentina's Independiente Argentine-born Chilean Leandro Benegas (L) celebrates after scoring against Venezuela's Deportivo La Guaira during the Copa Sudamericana group stage football match, at the Libertadores de America stadium in Avellaneda, Argentina, on May 19, 2022. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

El delantero nacional Leandro Benegas está pasando uno de los mejores momentos de su vida en Independiente de Avellaneda. Junto al equipo rojo lleva seis goles en sus primeros tres meses con el club argentino y su destacado presente lo tiene con esperanza de volver a ser considerado en la Selección chilena.

“Nunca le voy a decir que no a La Roja. Si llega la opción, la tomaré y trataré de hacerlo lo mejor posible. Trataré de seguir en este camino y que así el día de mañana puedan contar conmigo”, señaló el delantero en diálogo con AS sobre su anhelo de jugar por Chile. En 2020 fue parte del plantel nacional que en ese tiempo dirigía Reinaldo Rueda. Sobre esa experiencia, el atacante comentó que “fue un sueño. Llegar a Chile, estar tanto tiempo y que se diera todo de esa forma, hizo que la citación fuera un broche de oro. Reinaldo me entregó mucha confianza y aproveché a los jugadores que estaban ahí. Fue una alegría enorme”.

En cuanto a su gran presente en el “Rojo” de Avellaneda, Benegas indicó que “estoy bien, contento y disfrutando al máximo. Me encuentro en buen momento de mi carrera y de mi vida. Lo estoy pasando muy bien a nivel personal y tratando de aportar en lo que me toca”.

Además, el goleador chileno se refirió al apodo que le han puesto los hinchas de Independiente: “Karim Benzegas”. “Bienvenido sea. Todos los sobrenombres que sean con cariño y respeto, son buenos. Hay gente me demostró las ganas de que yo llegara y ahora me siento aún más querido”, agregó. En relación a su futuro en el “Rey de Copas”, el artillero aseguró que espera seguir defendiendo al club. “Ojalá, es la idea. Quiero hacerlo lo mejor posible y Dios dirá para dónde sigue el camino”, cerró.