Durante la jornada se dieron a conocer nuevos antecedentes sobre la pareja de venezolanos acusada de asesinar a Margarita Farías, la comerciante de 68 años asesinada en San Antonio. Los principales sospechosos fueron encontrados en Tacna, Perú, luego de que la PDI pusiera una alerta internacional para dar con su paradero. Recordemos que la pareja escapó de la ciudad costera justo cuando se supo del crimen contra la mujer.



Es relevante mencionar que la mujer les había entregado alojamiento y comida a estas personas luego de que las viera deambulando por la ciudad con una guagua de 10 meses. Sin embargo, días después, los vecinos se percataron que la mujer no había abierto su negocio y Carabineros ingresó al domicilio encontrando a la mujer muerta con signos de asfixia. Incluso al lado del cuerpo había una bolsa negra, el cual sería el objeto suicida.



¿Qué se sabe sobre la pareja de venezolanos?



La Policía de Investigaciones (PDI) a través de un análisis comercial determinó que los acusados, un hombre y una mujer de 23 y 24 años, habían escapado tras alojar en el domicilio de Farías. Gracias a las grabaciones de diferentes cámaras de seguridad se expuso que la pareja de venezolanos abordó un bus a Santiago, luego a Arica y finalmente se dirigieron a Tacna, lugar en donde se registraron para quedarse en una residencia.



El fiscal a cargo del caso solicitó que Wuilimar Michelle Fernández Zamora (24) y Juandri Daniel Blanco Medina (23) sean extraditados del país vecino para que enfrenten la justicia. Los vecinos y familiares de la mujer se mostraron felices con la noticia y pidieron que los imputados sean juzgados en la ciudad de San Antonio.



“Siento rabia, porque si yo te tiendo la mano es para ayudarte, no para que me la cortes”, señaló una amiga de Margarita. Mientras que uno de sus vecinos afirmó que “ellos tenían días rondando por acá, incluso le pregunté a ella que quiénes eran, y la señora Margarita me dijo que les estaba colaborando con comida y se quedaban en su casa, les estaba dando alojo. Yo fui al reconocimiento a la PDI, y ese es el muchacho (el que aparece en la foto de la policía peruana). Es él”.