Tuiteros 'destrozaron' a nueva ministra de la Mujer por su relación con la Familia Pinochet

Porque ningún color político nos separa, porque la desigualdad es solo una, porque como mujeres todas las chilenas alguna vez hemos sido violentadas, porque no podemos seguir haciendo vista gorda a esa violencia de género ni maltratos que llevan a cometer femicidios y muchas injusticias. Por eso y por la profunda preocupación del Presidente @sebastianpinerae de lograr en Chile erradicar la violencia de género, luchar por la equidad y sacar adelante esas iniciativas que junto a diputadas y senadoras vamos a lograr, acepte este maravilloso desafío y seguiré por la senda que me ha planteado el Presidente de todos los chilenos y chilenas.