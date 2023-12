En la séptima jornada del juicio en contra del chileno Nicolás Zepeda, declaró Arthur del Piccolo quien era novio de Narumi Kurosaki al momento de su desaparición. En la instancia el joven lanzó todos sus dardos a Zepeda a quien llamó tóxico y lo acusó de suplantar la identidad de la joven nipona a través de correos “hirientes” que le habrían llegado a su mail.



Así mismo el joven, quien también estudiaba en Francia relató un encuentro que tuvo con Narumi en donde la vió profundamente afectada. “Nos encontramos con Narumi (...) Un día me la encuentro en la lavandería. Esta escena me marcó, estaba triste, llorando. Me marcó porque los japoneses no hacen eso, no les gusta molestar. Ella se confesó a mí. Me dijo que tenía problemas con su relación a distancia y que esto le estaba arruinando su estadía”, señaló.

Novio de Narumi se va con todo en contra de Zepeda



“Narumi me dijo que su expololo tenía la intención de venir a Francia para tratar de que ella cambiara de opinión”, agregó según una nota realizada por Mega Noticias. Bajo esta misma línea, del Piccolo mencionó que comenzó a dudar de unos correos que le envió la joven por el uso de palabras y la manipulación.



Sobre esto contó que lo primero que le llamó la atención fue un mensaje que recibió, el cual tenía en reiteradas ocasiones la palabra posesivo “que era algo que le reclamaba a su ex”, dijo.



“Fui manipulado por los mensajes que me enviaron y hoy me arrepiento de no haber tomado en serio en un principio lo que pasaba”, manifestó agregando que hubo algo en particular que lo perturbó cuando ya no tenía respuestas de ella. “La llamo y no contesta. Cerca de las 23hrs estábamos preocupados y decidimos buscar al guardia”, declaró.



“A esa hora recibo un mail, no un mensaje, donde me dice que está bien y no había que preocuparse. En ese mail me contaba que se había encontrado con alguien y había pasado el día con esa persona. Le respondí el mail preguntándole si iba a volver y me dijo que no. Me sentí traicionado”, comentó.



Sin embargo, el último mensaje que destapó fue lo que lo convenció de que algo andaba mal. “No soy la pequeña Narumi, no soy algo que te pertenece. Pienso que no era amor. El amor no es posible en tan poco tiempo. Esto es algo menos fuerte que el amor. Estábamos enamorados, pero no era amor”, leyó el joven quien se quebró a la salida de tribunales.