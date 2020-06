No te dejes engañar: Hacen especial advertencia sobre test covid comprados en la web

Los test rápidos para detectar el anticuerpo del coronavirus en el organismo humano, se ha estado vendiendo como pan caliente, y es que ante su rapidez por mostrar un resultado han hecho que esta herramienta sea vendida de manera irregular, por lo que se ha empezado a revisar con detenimiento.

“Los test rápidos para la detección de anticuerpo no son procedimientos de diagnóstico para Covid-19, y no pueden ser utilizados de la misma forma que una prueba de embarazo o de glicemia. Están catalogados como dispositivos médicos de clase 3, lo que limita su uso al laboratorio clínico y exclusivamente a profesionales de laboratorio”, señaló Claudia López, vocera de la Mesa Covid del Colegio de Tecnólogos Médicos (CTM).

“Pueden dar un resultado errado por no seguir la rigurosidad del test, o puede ser mal interpretado por la persona que se lo aplica. Sólo tiene utilidad definida, ya que es un test de estudio y no de diagnóstico. El test que se vende puede indicar que no es positivo para Covid-19, pero puede estar incubando el virus. De ahí la importancia que lo haga un especialista”, agrega la profesional de la salud.

Cabe destacar que la OMS no recomienda dichos aparatos de venta libre.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS), recopila y centraliza los datos de rendimiento de diagnóstico del Covid-19. Estos informes son generados para el bien público en general, sin un interés en particular. El listado de test rápidos del Instituto de Salud Pública (ISP) acreditó más de 100 de estos test, sin embargo, este se hizo en un período de Estado de Emergencia, y no garantiza que la calidad de estas pruebas sea efectiva. La recomendación sigue siendo que estas pruebas las realicen especialistas en el área”, concluyó López.