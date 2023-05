“¡No sé qué hace esta niña!”: El descargo de Patricia Maldonado tras llanto de Vesta Lugg

La opinóloga Patricia Maldonado reaccionó al video que muestra a Vesta Lugg llorando. A través de redes sociales, la cantante se quebró al repasar lo que fue su presentación en el Movistar Arena, donde contó con escaso público.

“Fue muy heavy para mí porque fue uno de los primeros show que hice, un show del que me sentía orgullosa, y había poquita gente”, comentó la ex BKN.

Además, acusó que “la gente se estaba burlando de que había poquita gente. Es difícil ser cantante, es difícil partir en algo que desconoces (...) y cambiar tu rumbo a los 28 años”.

En una nueva edición de Las Indomables, Patricia Maldonado se refirió al descargo de Vesta.

“No sé qué hace esta niña, no sé cuál es su espectáculo. No la conozco mayormente. Perdónenme la ignorancia, pero no sabía qué hacía”, aclaró.

Luego, explicó que “me voy acordar de mi gran maestro Fernando González. Él tenía un respeto enorme por las tablas y decía lo siguiente: Antes de salir al escenario, es probable que le digan no ha llegado nadie, pero una persona que pague la entrada, merece respeto del actor y tiene que actuar como si el teatro estuviese lleno. Nunca se me olvidó”.

“La gente joven, estos nuevos ‘cantantes’ y ‘artistas’, no están preparados para el éxito ni para el fracaso. Empiezan a ganar plata y vamos comprando autos... hay una locura. Y no están preparados para cuando no hay público”, agregó.

Asimismo, planteó que “no hay una carpeta, no están preparados para esta cuestión, entonces salen llorando”.

Finalmente, sostuvo que “para conocer la fama tienes que conocer el fracaso. Tienes que construir, el primer piso es que el sujeta lo que viene hacia arriba”.