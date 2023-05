“¡No se puede legislar con la Biblia!”: el rabioso descargo de Valeria Cárcamo

“Acá hay que ser tajante: yo creo en el derecho al aborto. Lo creo y nunca he mentido al respecto. Y lo voy a pelear”. De esta manera, la excandidata a consejera constitucional, Valeria Cárcamo (RD), dio inicio a un tenso momento en el programa Sin Filtros.

“Creo en los derechos de la comunidad de la comunidad LGTV+ y déjenme decirles que en una Constitución y en la ley no se puede legislar con la Biblia”, indicó la ex vocera 8M en Valparaíso.

Si bien parte del panel intentó frenar su intervención, la militante de Revolución Democrática siguió con su rabioso descargo: “A mí me da lo mismo lo que diga la Biblia, porque a mí la Biblia no me puede decir a mí, o una religión, qué es lo que yo puedo hacer con mi cuerpo”.

“Acá la única que crucifica el aborto es la iglesia cristiana. ¿Por qué nosotros tenemos que estar revisando en una Biblia? La misma Biblia dice que los homosexuales son una aberración. ¿Por qué yo tengo que seguir eso?”, señaló en medio del debate.

Finalmente, Cárcamo aclaró que “yo voy a defender el derecho a culto y religión, porque acá todos tienen derechos, pero no me obliguen a mí a seguir una Biblia porque con eso van a ir a legislar. Ojalá que la discusión del cristianismo no nos impida luchar por los derechos de las mujeres, por el aborto y por las diversidades sexuales”.