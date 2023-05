"¡No se habla de otros cuerpos!": la furiosa defensa de Kaminski tras feas críticas a foto de Laura Prieto en bikini

El conductor de Sígueme y Te sigo de TV+, Francisco Kaminski, reaccionó a las críticas que ha recibido Laura Prieto tras posar en bikini desde Brasil.

Si bien la ex Yingo se llenó de elogios por parte de sus seguidores, nunca faltan los odiosos. Incluso hubo quienes criticsron su cuerpo.

Al tanto de esta situación, el rostro de TV+ la defendió con todo.

“Laura Prieto recibe duras críticas. Ella mostró fotografías en bikini y nuevamente la gente lanza sus críticas, incluso criticando su cuerpo. Insisto, no se critican los cuerpos”, dijo Kaminski en su programa.

Según consignó el medio Glamorama, al debate se sumó Titi García-Huidobro, quien afirmó que “ella en algún momento comentó que se había hecho una lipoescultura, porque había estado un poco más pasadita de peso, y por lo mismo, la crítica que recibió fue ‘tienes la carne suelta’”.

“Oye, pero las mujeres son las que critican”, replicó Francisco.

Eso sí, luego aclaró que “aquí no tiene que ver con el sexo, si es masculino o femenino, no se puede hablar de otros cuerpos y punto. No se trata de que sean feministas o no. Aquí hombres y mujeres déjense de hablar de los cuerpos de otras personas”.

“Pero lamentablemente en redes sociales la mayor cantidad de malos comentarios son de mujeres y hacia mujeres”, complementó Titi.

"Pero aquí no hay un tema de quiénes lo hacen. El tema es que no se puede hacer, no se puede opinar, eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos.", añadió Kaminski.

Continuó diciendo que "cada uno de nosotros, que somos medianamente conocidos, tiene una comunidad en sus redes sociales, gente que te quiere, te sigue y le interesa tu contenido. Pero siempre decimos, equivocadamente, a mi gusto, ‘ella puso esa cuestión para que hablen de ella’".

Titi García-Huidobro, recordó que hay más figuras del espectáculo que han sido expuestas "Carolina Arregui también ha sido criticada porque está flaca, entonces en cualquier foto que ella sube… Y nunca pregunta ‘¿ustedes creen que me veo bien?’. Simplemente sube su foto. No está pidiendo la opinión de las personas".

"¿Por qué esa foto no la puede subir? ¿Por qué se tiene que restringir? Es como cuando dicen ‘yo no salgo de noche porque me pueden robar’. ¿Por qué uno tiene que entregarle el poder de su vida a la delincuencia? Aquí es lo mismo". Concluyó el conductor del espacio,