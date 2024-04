¡No lo dejaron viajar! Daniel Jadue furia con fiscal y anuncia drástica medida

El próximo 29 de mayo se realizará la formalización en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue por los delitos de cohecho, administración desleal, fraude al fisco y estafa. A esperas de que esta instancia llegue, el jefe comunal intentó realizar un viaje fuera del país por tres días, sin embargo fue retenido en el aeropuerto y no pudo subir al avión para concretar su viaje.

Según Bío Bío el edil habría llegado al aeropuerto para tomar un vuelo a Venezuela, el cual haría escala en Panamá. Jadue dio a conocer su molestia ante lo ocurrido en "X" y aseguró que el fiscal a cargo de su caso lo amenazó con detenerlo. En concreto señaló que a pesar de no tener “ninguna medida cautelar” un “fiscal me amenaza con detenerme”.

¿Qué dijo Jadue tras ser retenido en el aeropuerto?

"Hoy me impidieron viajar fuera de Chile por tres días. No tengo ninguna medida cautelar. Fiscal me amenaza con detenerme" partió diciendo para luego agregar que “esto es un atentado a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional. Ejerceré todas las acciones legales para frenar estas arbitrariedades” apuntó.

"Tratan de humillarte querido Daniel,no lo lograrán,es lo mismo que hicieron con Lula en Brasil,y mira donde está. Tranquilo que más temprano que tarde serás el presidente de Chile. Los perros mandatados por sus dueños que sigan ladrando,no los escucha nadie"; "Un escándalo, realmente la fiscalia es pagada por la derecha"; "Inaceptable vulneración al Estado de Derecho", fueron algunos comentarios que le dejaron sus seguidores.

“Lo tiene que explicar la fiscalía y el Ministerio Público, hay una causa, una investigación. No sabemos con certeza si hubo una orden de detención emanada desde la fiscalía y autorizada por un juez de garantía”, declaró sobre la situación el subsecretario del Interior Manuel Monsalve.