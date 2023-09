Luego de que el ex Presidente Piñera calificara en entrevista con un medio argentino al estallido social como “un golpe de Estado no tradicional”, el Presidente Gabriel Boric no dudó en responder.

Y es que en medio de su gira por Estados Unidos, Boric se refirió a lo comentado por Piñera el reciente acuerdo firmado por los ex mandatarios, incluyendo a Sebastián Piñera, por la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

“Además de comprometernos con la democracia, con el respeto irrestricto a los derechos humanos, decíamos de manera muy explícita que la violencia no es parte de la acción política en democracia y esa convicción yo la he tenido siempre y la mantengo”, señaló Gabriel Boric.

A esto, agregó que “más que polemizar con el expresidente Piñera, lo que me interesa es destacar qué es lo que tenemos a futuro”.

“Me parece muy importante no confundir y no poner en el mismo saco actos violentos con movilizaciones, porque hay quienes en Chile parecieran olvidarse también de que hay causas legítimas del malestar y que esas causas tenemos que enfrentarlas como país”, concluyó el Presidente Boric.

Piñera y sus declaraciones

Fue en entrevista con la radio Mitre donde el ex presidente Sebastián Piñera se refirió a cómo enfrentó el estallido social durante su gobierno, expresando que “hubo un Golpe de Estado no tradicional para debilitar las bases de la democracia y usaron la violencia. Estaban dispuestos a quemarlo todo. El fuego fue un gran aliado de estos anarquistas que quisieron destruir nuestro país”.

Junto a esto, también tuvo críticas con el actual gobierno de Gabriel Boric, señalando que “no está conduciendo al país por el camino adecuado. Tenemos grandes problemas de estancamiento económico, inseguridad, falta de confianza y acuerdos básicos”.

“El país no está creciendo. Durante 30 años, Chile crecía todos los años con mucha fuerza. Hoy estamos muy estancados, tenemos graves problemas de inseguridad, la delincuencia y el crimen organizado”, agregó.