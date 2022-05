"No mendigaré amor": Raquel Argandoña le mandó un potente mensaje a Kel Calderón

“Mi familia se rompió hace dos años, éramos cuatro y ahora se dividió en dos. Al principio sufrí mucho”, reveló.

Un fuerte momento protagonizó la panelista de "Zona de Estrellas", Raquel Argandoña, en el nuevo capítulo de Podemos Hablar de CHV, donde habló sobre su actual relación con Kel Calderón.

La ‘Quintrala’ será acompañada por Jorge ‘Mago’ Valdivia, Roberto Cox, Jane Morgan, conocida como ‘Japi Jane’ y Fernando Solabarrieta, quienes serán entrevistados por Jean-Philippe Cretton. La ex animadora de Viña participó de la nueva sección de Podemos Hablar, ‘el Bar’, donde los invitados expondrán sus más íntimos secretos.

Ahí, la panelista de Zona de Estrellas hablará del gran dolor de su vida en el último tiempo: la ruptura de su círculo más cercano. “Mi familia se rompió hace dos años, éramos cuatro y ahora se dividió en dos. Al principio sufrí mucho”, expresó. Esto a partir del enfrentamiento que tuvo Nano con Hernán Calderón padre, quien terminó enviando a la cárcel a su hijo.

Luego de este momento, la ex Bienvenidos sufrió un quiebre total con su hija Kel Calderón. Si bien no la mencionó directamente, sí se refirió a la relación mantienen actualmente. “Me he tratado de acercar varias veces a una persona, pero no ha habido caso y llega un minuto en el que tú dices ‘¡basta!’. La persona sabe dónde yo vivo, sabe que, si algo le pasa, siempre voy a estar ahí, lo que necesite lo va a tener. Pero, yo no puedo seguir mendigando amor, ni tampoco cariño”, explicó. “Ya han pasado dos años y si las cosas no se dan, no se dan. No por eso me voy a quedar llorando todo el día, porque yo tengo derecho también a vivir (…) Me merezco estar con la persona que quiero, me merezco estar con los amigos que están conmigo, y bueno, si la vida me deparó esto, lo tendré que vivir y punto”, afirmó.

Finalmente, uno de los momentos más fuertes del segmento, fue cuando se refirió a una posible reconciliación familiar. “Si tú dices, si la familia va a volver a ser cuatro, jamás. Hay una persona de esos cuatro que jamás va a volver a ser familia”, cerró , haciendo una clara alusión a Hernán Calderón padre.