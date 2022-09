"No lo pensé 2 veces": Habló el papá que acompañó a su hija en baile escolar

Un bello momento se vivió está semana en un colegio de la comuna de Chiguayante, luego que un padre se unió al baile escolar de su hija en un acto de Fiestas Patrias. Todo ocurrió cuando la pequeña Josefa debió salir al escenario en solitario a bailar El costillar, debido a que su pareja no había asistido. Por ese motivo, su progenitor decidió sumarse a la coreografía y acompañarla.

“Me sentí feliz y orgulloso de bailar con mi niña. Ella ensayó la coreografía durante agosto en la escuela y en la casa con su mamá. Pero yo no pude practicar con ella, porque por mi trabajo tengo que viajar fuera de Chiguayante”, explicó Marcelo, padre de la menor de edad, en conversación con el diario Las Últimas Noticias.

Según recordó, la pequeña se puso a bailar sola, mientras todos sus compañeros tenían pareja. Aunque lo estaba haciendo súper bien, “yo encontraba que era rara la situación”.

“Pensaba cómo la puedo ayudar sin pasar a llevar a las tías. En eso su mamá me animó para que yo saliera a acompañarla. No lo pensé dos veces y salté a bailar“, indicó. Asimismo, reconoció que “ver su carita de felicidad en el escenario, fue impagable”.

Sin embargo, reconoció que la coreografía de El Costillar no le era tan ajena. “Cuando yo tenía 13 años me tocó bailarla en la escuela. Ahora estoy bastante pasadito, ya tengo 42, pero algo me acordé de los pasos y le puse empeño nomás“, contó finalmente.