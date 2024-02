Universidad de Chile ha sido uno de los clubes más activos en el presente mercado de pases, donde incluso concretaron el regreso de Marcelo Díaz. Esto despertó la ilusión de otro exjugador de los azules que también sueña con volver a vestir la camiseta del cuadro estudiantil, el cual fue categóricamente desaprobado por Johnny Herrera, referente de la institución.

Así es, el 'Chelo' retornó al Centro Deportivo Azul y, ya con 37 años, podrá cumplir su anhelo de poner fin a su carrera con el equipo de sus amores. Sin embargo, parece que no es el único, pues recientemente un futbolista expresó su deseo de retirarse en la U, algo que parecía irreal para los hinchas.

Hablamos de Miguel Pinto, exguardameta azul que le tocó enfrentar al club en el amistoso donde Coquimbo Unido derrotó por 1-0 a los laicos. "Enfrentar a la U siempre es especial, es un amor que siempre se va a tener y uno lo hace con todo el respeto a la profesión", expresó en conversación con Emisora Bullanguera tras el partido. Además, al ser consultado por un posible retorno para su última etapa profesional, se mostró muy ilusionado: "Sí, el amor por este club es inmenso. El tiempo lo dirá".

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas, y fue Johnny Herrera, uno de los máximos ídolos en la historia de la portería estudiantil, quien repasó duramente a Pinto, con quien incluso compartió camarín. En esa línea, aseguró no creer en sus palabras. "Pinto acá tuvo una tapada extraordinaria. Muy buena tapada. Que después declaró que sigue siendo de la U", comenzó el panelista de TNT Sports durante el análisis del partido.

Tras ello, lapidó por completo al jugador: "No le creo mucho. No le creo, pero bueno… si lo dice". Cabe destacar que su relación con el guardameta es bastante tensa, pues Johnny Herrera ha criticado en más de una ocasión a Pinto tras haber vestido la camiseta de Colo Colo en 2020, algo que el excapitán de la U no parece haber perdonado hasta el día de hoy.