El conductor del matinal de CHV Contigo en la Mañana, JC Rodríguez, explotó en vivo producto de una particular fiscalización en La Florida. En la instancia, las cámaras del programa grabaron cómo los fiscalizadores le querían quitar la camioneta a un trabajador, por tener la placa patente fracturada, hecho que generó la indignación de Rodríguez que señaló que Chile era “demasiado raro”.



Cabe mencionar que el conductor del vehículo en cuestión explicó que estaba al tanto del estado de su patente, pero que desde el Registro Civil se habían demorado mucho en entregarle una nueva. “Es motivo de retiro del vehículo de circulación”, señaló uno de los fiscalizadores en el lugar, provocando la preocupación del hombre que utilizaba el auto como su herramienta de trabajo.



¿Qué dijo JC Rodríguez?



Finalmente, al hombre restaurador de muebles no le quitaron su vehículo, pero si le pasaron un parte por “placa patente deteriorada”. Ante esto Rodríguez señaló molesto. “No lo pueden retirar por esa cuestión, poh”, se oyó decir al conductor. “No puedo creer que porque la patente esté quebrada le quiten el auto. Chile es un país demasiado raro, hueón. No hay ningún espíritu de esconder la patente, ni de engañar a la autoridad, ni nada... No hay ánimo de hacer una pillería, de ponerle otra letra”, dijo.



Así mismo, su compañera de conducción recalcó en que los criterios de fiscalización eran muy distintos en cada comuna y recordó que han habido casos en que los conductores ocultan la patente y no les quitan los vehículos. “¡Váyanse a la...! Andan matando a la gente en la esquina y le quitan el auto, me da rabia también, poh”, lanzó repentinamente el periodista.



“Chile es un país carísimo para todo… para una parte, para la alimentación, para subsistir... Se te parte y llegan y te quitan el auto, hue… De verdad que algo no me cuadra (...) Hace falta un poquito de humanidad en todo esto”, cerró el profesional quien siempre se muestra bastante crítico ante los criterios que toman los encargados de fiscalizar en diferentes comunas de Santiago.

