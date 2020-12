Niño estuvo encerrado en un bus toda la noche mientras su padre bebía con un amigo

El hecho ocurrió en la ciudad de Temuco, donde el sujeto dijo que iría por alcohol y volvería en media hora, pero dejó el vehículo estacionado y con candado hasta el día siguiente.

La Fiscalía de Temuco inició una investigación por el delito de abandono contra Manuel Quezada Gutiérrez de 37 años, acusado de encerrar a su hijo dentro de un bus mientras él estaba bebiendo con un amigo.

En la audiencia de formalización, el fiscal Juan Pablo Salas relató que el niño fue trasladado hasta un servicentro el jueves, "donde se suponía que permanecería por un breve tiempo; eso no ocurrió, el menor quedó encerrado, el imputado aseguró con un candado el vehículo, no sabemos si para evitar robo o para que el niño no saliera".

No obstante, agregó, "lo concreto es que el niño permaneció toda la noche, se quedó dormido esperando, despertó en medio de la noche (llorando), se asustó con la oscuridad. En ese momento, se movió a una parte más luminosa del bus donde fue advertida su presencia por el cuidador del servicentro".

Tras dejar estacionado el vehículo en una Petrobras ubicada en la intersección de General Mackenna con Antonio Varas, el sujeto señaló a su hijo que saldría a comprar alcohol y volvería en media hora.

Recién en las primeras horas de la mañana del viernes, cuando la administradora del servicentro denunció la situación, personal de Carabineros lo rescató del vehículo sacándolo por una ventana.

El padre fue detenido a las 10:30 horas, cuando se presentó en la Segunda Comisaría para preguntar por la víctima.

Si bien el tribunal desestimó la prisión preventiva solicitada por el fiscal, ordenó al imputado medidas cautelares de protección al menor, como la obligación de hacer abandono del hogar común y prohibición de acercarse al niño.

En paralelo, la Fiscalía puso los antecedentes en conocimiento del Tribunal de Familia, por una eventual vulneración de derechos del menor.