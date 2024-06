La inspiradora historia de Gerson: niño con Duchenne vende bisutería y la rompe en la web

En medio de la solidaridad que despertó el caso de Tomás Ross, en redes sociales se comenzó a conocer el caso de otro niño con Distrofia Muscular de Duchenne: Gerson Aros. Gerson tiene 14 años y vive junto a sus padres, su hermano mayor y su abuelo en la península de Rilán, cerca de Castro, en la Isla Grande de Chiloé.

La enfermedad, calificada como “rara” pero que afecta a cientos de niños, lo tiene actualmente en silla de ruedas y con distintas dificultades para su vida cotidiana. Sin embargo, se le ve feliz y así lo demuestra a los más de 200 mil seguidores que acumula en Instagram y TikTok.

Su carisma llamó la atención incluso de algunos famosos, como Pailita, con quien charló hace poco en una videollamada. Y no solo eso, sino que en sus redes también promociona su negocio de bisutería, que le ayuda a costear sus gastos. Con la ayuda de su madre, ofrece pulseras, collares y llaveros fabricados con mucho cariño.

Así daba el aviso en un video: “Mi nombre es Gerson, tengo 14 años y tengo un emprendimiento de bisutería. Mi tienda se llama ‘Tiendas corazones bisutería’, donde pueden adquirir pulseras, collares, aros y accesorios. Hábleme al DM de Instagram y yo les voy a responder inmediatamente para que adquieran su bella pulsera. Adiós”.

La historia de Gerson

En las últimas semanas, los cercanos del joven organizaron una rifa que se lanzará este sábado 8 de junio y hace unos días recibió de regalo una cama clínica que le ayudará a descansar. Por otro lado, Gerson no va al liceo, pero recibe educación en su casa gracias a la escuela hospitalaria.

Su madre, Lucila Sanhueza, contó cómo se percataron de que el pequeño Gerson padecía distrofia. “Nos dimos cuenta con mi esposo, cuando tenía cuatro años, que su andar no correspondía a un niño de su edad”, relató la mujer a un medio municipal de Castro.

“Lo llevamos a distintos médicos y nunca nos supieron decir”, agregó. Hasta que un día lo derivaron a una pediatra y comenzaron los exámenes. “Recién ahí empezamos a hablar de Duchenne”, rememoró. Gerson caminó, con dificultades, hasta los 11 años. Actualmente se moviliza en silla de ruedas y debe lidiar con los efectos secundarios de sus medicamentos.

Su mamá dejó de trabajar para poder estar a su lado. Sobre el apoyo de las autoridades, agradeció al personal de salud, pero siente que han sido dejados de lado desde el Estado, como pacientes y también en su isla.

En tanto el abuelo, José Sanhueza, es un verdadero héroe para Gerson. El adulto mayor aseguró que estuvo a punto de sumarse a la caminata de la mamá de Tomás Ross, pero no se pudo. Eso sí, no descarta ponerse a recorrer la isla sin detenerse. “Voy a salir en bicicleta, por último... yo, por este bandido, las hago todas”, expresó con voz quebrada. El veterano además, reveló un desgarrador antecedente: “el primer nieto se nos fue de cáncer a los 5 años. Luchamos pero no se pudo, y con él vamos a luchar más y lo vamos a lograr”.