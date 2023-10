Ghassan Sahurie es el nombre del niño chileno-palestino que se encuentra desaparecido en la Franja de Gaza. El menor de padre chileno y madre palestina se encontraba hace tres meses en el país bombardeado.



Según sus familiares, el niño y su madre se habían trasladado a Palestina por la muerte del padre y el último contacto con Chile lo tuvieron tres días antes del inicio de la guerra.



Niño chileno-palestino se encuentra desaparecido en Gaza



El tío del niño ha viralizado el caso buscando ayuda, el hombre contó para Resumen.cl que en su desesperación ha logrado comunicarse con familiares del niño en otros países pero que las noticias no han sido positivas.



Gustavo Zhender contó que “ellos me dicen que pudieron tener un breve contacto con ella y supieron que tanto la casa de sus padres, o sea de los abuelos de mi sobrino, como la de mi cuñada, fue completamente destruida con el último bombardeo de Israel. Ellos ahora estarían refugiados en un hospital en el centro de Gaza, pero al no tener contacto directo con mi cuñada, es como si no supiera nada”.



Sin embargo el panorama se puso más preocupante para el tío del menor, tras el bombardeo que sufrió un hospital en Gaza dejando a más de 500 muertos.



“Posiblemente, puede ser el único chileno en Gaza, que se reconozca la existencia de un chileno, un menor de edad chileno y poder saber en qué condiciones está él, abogar por él”, pidió el tío del menor.



Ante esto la Cancillería está intentando dar con el paradero del niño y señalaron que la representación chilena en Palestina está haciendo todos los esfuerzos para ubicar al niño y a su madre.