Nieto de Allende enfurece a panelistas de Sin Filtros ¡lo trataron de miserable!

El nieto de Salvador Allende, Pablo Sepúlveda Allende produjo enojo por sus opiniones en el programa Sin Filtros. En concreto en el estudio se debatió sobre el triple homicidio en contra de Carabineros en Cañete y las medidas que el Gobierno ha tomado para controlar los hechos delictuales y de violencia que afectan al país.

El excandidato a constituyente lanzó una teoría en el estudio que generó el malestar de los otros invitados al espacio conducido por Gonzalo Feito. El nieto del conocido ex presidente apuntó a que existía una manipulación tras estas trágicas muertes y que esto ha sido aprovechado para mantener al actual director general de Carabineros.

Pero, ¿qué dijo específicamente el nieto de Allende?

“Esta manipulación que quieren hacer de estas trágicas muertes es realmente de bajo nivel, vulgar, y por otro lado decir también como esto ha sido aprovechado para mantener al actual director general de Carabineros” declaró en el programa Sepúlveda Allende. Bajo esta misma línea aseguró que Yañez “está acusado de violaciones graves a los derechos humanos".

“El solo hecho de representar que detrás del asesinato de los tres carabineros... y te pediría Pablo que en este programa nos refiramos a carabineros, no a los ‘pacos’... pero me parece asqueroso y miserable insinuar que detrás de esto hay encubrimiento para no sacar al general. Porque eso es lo que estás tratando de decir” le respondió molesto el abogado Gabriel Alemparte.

Finalmente el familiar del ex mandatario aseguró que lo que decía “son hechos”. "Ése nieto de Allende vivió la mierda que vivimos los chilenos en esos nefastos años de Allende, mientras ellos como familia y el viejo tomaban del mejor whisky, nosotros ni azúcar para el té teníamos y para comprar pan de debía tener la Tarjeta que indicaba cuántos panes podíamos; "Está loco este tipo"; "Con esa pinta, ese vocabulario y esa ignorancia, el tipejo solo es un don nadie que siempre ha vivido del estado", fueron algunos comentarios que se dejaron ver en el X del programa.