¿Nietita?: Karol Cariola defendió los insultos de Pamela Jiles contra Sebastián Piñera

La diputada del PC criticó la gestión del Mandatario, expresando que ha dejado mucho que desear, sobre todo en materia de derechos humanos.

La diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, realizó durante este domingo su votación en la escuela Allipén de Conchalí, donde abordó ante los medios de comunicación los insultos de su colega en la Cámara Baja, Pamela Jiles (PH), en contra del Presidente Sebastián Piñera.

Al respecto, la legisladora del PC aseguró que “pienso lo mismo que Pamela Jiles del presidente de la República, si es que a él se refería”.

“No me atrevería a externalizarlo de la manera en que ella lo hizo. Hay formas y formas de decir las cosas; sin embargo, gran parte de este país piensa que el presidente es un presidente que no se merece la legitimidad de los chilenos, que es un asesino, al igual que Pinochet”, continuó la legisladora.

La parlamentaria explicó que durante los últimos años el Gobierno de Sebastián Piñera “ha dejado mucho que desear”, sobre todo en el marco del estallido social de 18 de octubre del 2019.

“Las violaciones a los derechos humanos han sido una realidad y hasta ahora están en la impunidad. La peor impunidad ante las violaciones que puede haber en esta elección es que la derecha gane el tercio que necesita para vetar las transformaciones”, explicó.

Por último, la diputada reiteró que “pienso tan mal como la diputada Pamela Jiles del presidente de la República”.

En paralelo, Pamela Jiles tomó sus redes sociales y agradeció el apoyo de Cariola, a quien calificó de “valiente, bella y jugada siempre la querida compañera”.