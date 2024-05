Nieta de anciana desaparecida revela inquietante frase que le dijo la dueña del restaurante

Carla Hernández la nieta de María Contreras Mella, anciana de 85 años que desapareció en el Día de la Madre en Limache tras ir al baño de un restaurante, reveló una inquietante frase que le habría dicho la dueña del local a la cual acusó de ignorar la situación y no generar ningún tipo de alerta en el negocio sobre que había una mujer mayor perdida.

A pesar de que en un principio se barajó la posibilidad de que la mujer se habría desorientado, la familia ha insistido en que se investigue una posible participación de terceros, es más pidieron revisar todas las instalaciones del lugar, incluida la casa de la dueña del restaurante Fundo Las Tórtolas. Cabe mencionar, que por el momento no se ha encontrado ninguna prueba de dónde podría estar María.

¿Qué señaló la nieta de la anciana?

Para el matinal Contigo en la Mañana, Carla acusó a los dueños del fundo de no ayudarlos con la investigación sobre la desaparición de su abuela. “Cuando se pierde, nadie nos dijo ‘vayan a buscar arriba al canal’, ni nada. Era más importante atender a los comensales, que ojalá nadie se enterara y que pagáramos la cuenta” lanzó.

“Algunas personas se dieron cuenta y ayudaron a buscar, pero la mayoría siguió almorzando, porque no hubo una alerta de parte de la dueña, así como ‘se perdió una persona, esto es importante’... nada”, comentó sobre el momento en que perdieron de vista a la adulta mayor y aseguró que un comentario de la propietaria la descolocó profundamente.

“Yo sé que ustedes comieron la entrada nomás, pero los platos yo los tenía listos adentro. Te recomiendo que comas porque esta noche va a ser larga. Ese fue el comienzo de mi pesadilla” contó. “Porque pensé ‘por qué me dice eso si deberíamos encontrarla lo más pronto posible... ¿por qué me dice que no la vamos a encontrar?’ Eso me hizo ruido en el momento, pero luego dije ‘bueno, debe ser parte de su personalidad, poco empática e inhumana” cerró.

