Nieta de anciana desaparecida en el Día de la Madre le envía fotos a vidente: ¿Qué descubrió el adivino?

Durante los últimos días se han expuesto nuevos antecedente sobre María Elcira Contreras Mella, anciana de 85 años que desapareció en un restaurante para el Día de la Madre en la comuna de Limache en la región de Valparaíso. En concreto en el lugar la mujer se encontraba acompañada por 14 familiares en el centro recreativo “Las Tórtolas”.

La desaparición ocurrió cuando la anciana, en medio de la comida, le pidió a su nieta que la acompañara al baño. La joven la dejó en el baño y volvió a la mesa, sin embargo tras darse cuenta que la mujer no regresaba la fueron a ver al lugar y no estaba. La celebración se transformó en drama rápidamente y todos desesperados comenzaron a buscarla, sin embargo no apareció más.

¿Qué dijo el vidente sobre la desaparición de la anciana?

Por ahora la teoría que maneja la PDI es que la adulta mayor se habría desorientado, cayendo a un canal de regadío que pasa por las cercanías. Incluso toda la búsqueda se ha centrado en ese sitio, en donde esperan concretar un posible hallazgo. Mientras tanto un vidente contó que fue contactado por la familia, se trata de Ismael Torres Bravo.

“Me pidieron ayuda, si podía colaborar en la desaparición de la señora María Contreras. Esto lo hizo una persona que es muy amiga de una de las nietas de la señora. Ella me puso en contacto con la nieta y me explicaba que ella nunca tuvo un problema de demencia” declaró el sujeto.

En el programa de Youtube El Comisario, el vidente contó que “la forma de caminar y la forma en que está observando, (da a entender que) camina hacia un lugar donde hay un cerro. Y cinco minutos hacia el cerro se encuentra con un canal de regadío. Un familiar sale a buscarla y se ve la cámara donde va caminado y gritándole a ella para saber dónde estaba ocupada”.

“Una nieta, Carla, me envía fotos y yo le estoy diciendo que veo unas casas separadas, hay vegetación baja y las casas que ella me envía coinciden mucho con lo que yo estoy viendo. Aparte de eso, me muestra un auto todo terreno, color blanco, que está estacionado en algún lugar determinado, que puede ser muy aledaño a esa casa” dijo.

"Otra cosa que me ha llamado la atención es ver un par de palmeras. Las palmeras están concentradas justamente en el fundo, pero en el campo dicen que puede haber otras. No me ha mostrado un brillo de agua, solamente un canal, pero con mucha vegetación. No veo participación de terceras personas, y en otras ocasiones veo techos de casas, eso significa que está en cerro (...) no la veo con vida, la he visto de espalda en varias ocasiones” cerró.

