[VIDEO] Denuncian a Nicole Moreno de armar escándalo por no usar mascarilla

La modelo reconocida como "Luli", protagonizó un escándalo en un servicentro, luego que le pidieran que se retirara de lugar por no usar mascarilla.

Una vez más la modelo nacional, Nicole Moreno ‘Luli’, protagonizó un extraño incidente, algo bastante común en ella últimamente, al ser acusada de armar un completo escándalo en una estación de servicio porque le pidieron que usara mascarilla.

Según reveló el programa ‘Me Late’ de TV+, la ex chica reality llegó hasta un local del sector oriente, pero en una acción totalmente irresponsable con ella y los demás, no contaba con los cuidados de prevención del COVID-19.

Fue en ese momento que se desató todo el momento de furia de la modelo y los clientes, ya que la mayoría quienes se encontraban ahí le pidieron que se retirara al no cumplir con las normas sanitarias en pandemia, descontrolándose totalmente.

No contenta con ello, Luli persiguió por bastantes metros a uno de los clientes que la encaró por no usar la mascarilla, siendo todo esto visto por los atónitos testigos.

Fue tal el show de Nicole Moreno, que tuvo que acudir efectivos de seguridad ciudadana para calmar los hechos.

Revisa el momento acá: