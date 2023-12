Durante la penúltima jornada de juicio en contra del chileno Nicolás Zepeda por el asesinato de Narumi Kurosaki, el joven rompió en llantó y volvió a declarar que es inocente. En la instancia su abogado, Renaud Portejoie le consultó por su estado emocional y si es que siente miedo a lo que tendrá que enfrentar. “Eres la primera persona que me hace esta pregunta”, señaló condenado.

Cabe mencionar que, la madre de Narumi, Taeko Kurosaki, se mostró bastante afectada durante la duodécima sesión en el tribunal e incluso se quebró al escuchar un violento correo que le habría enviado Zepeda a su hija. Además el fiscal persecutor solicitó a los jueces cadena perpetua para el chileno a quien lo acusan de haber premeditado la muerte de la nipona antes de viajar a Francia.

Nicolás Zepeda rompe en llanto en declaración final

“Escucha, hago lo mejor que puedo, trato de traer cosas útiles para que podamos convencer de que mi inocencia es más clara. Es muy agotador y estoy exhausto. No creo que sea miedo. Tengo mucha presión. Pero yo sé que voy a llegar a la cárcel de Vesoul y voy a dormir bien, porque dije cosas”, mencionó Zepeda antes de ponerse a llorar.

Por otro lado, se sinceró y dijo que durante todo el juicio ha intentado mantenerse tranquilo, ya que ha estado “indignado”. “Me vuelve loco saber que no se hizo todo. No podemos saber qué pasó porque están concentrados en mí, están muy concentrados en mí”, relató entre lágrimas.

“¡Yo no la maté! No la maté, no la maté… ¡No maté a Narumi!”, no sé lo que pasó. Yo la dejé bien en su pieza”, dijo en su punto culmine de llanto. Recordemos que el fiscal Étienne Manteaux apuntó que "todo, insisto, todo apunta a Nicolás Zepeda en la muerte de Narumi Kurosaki. Narumi murió en Besanzón en la habitación 106 del edificio Rousseau el 5 de diciembre de 2016 (..) Nicolás Zepeda la asfixió o la estranguló".