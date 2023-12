Durante la jornada de ayer en un nuevo día de juicio por el Caso Narumi, se dio a conocer el testimonio del primo de Nicolás Zepeda, Juan Felipe Ramírez, quién aseguró que el chileno le ocultó información y le realizó preguntas sobre asfixia y muerte por ahorcamiento. Ante estas acusaciones Zepeda tuvo derecho a responder y explicar por qué su familiar directo dijo estas cosas en su contra.



Cabe mencionar que Ramírez recibió a Zepeda en su departamento en España, luego de que el chileno visitara por última vez a Narumi en Francia. Su primo mencionó que el joven le pidió no publicar fotografías con él e incluso le comentó que no veía a la japonesa hace meses, hecho que terminó siendo falso. “Me hablaba de Narumi en presente, pero después el pasado se apoderó”, declaró.



Zepeda le responde a primo que declaró en su contra



Nicolás Zepeda fue consultado en el juicio por estas declaraciones de su primo en 2017, en donde Ramírez aseguró que él le consultó por “términos médicos relacionados con la muerte por asfixia”. Ante esto el condenado a 28 años de cárcel respondió.



“No comparto todo con todos. Y mi padre no habría visto con buenos ojos que yo gastara dinero para ir a Francia (sólo su madre sabía de su viaje a Europa). Pero sí, fue un poco estúpido de mi parte ya que mi madre lo sabía. De hecho, descubrí después que ella se lo había dicho”, dijo.



Algunas de las preguntas que realizó Zepeda a su primo médico serían: “¿Qué debo hacer si alguien se ahorcó?”; ¿Cuánto se tarda en morir una persona ahorcada?”; “¿Cuánto tiempo tengo que esperar para rescatar a un ahorcado?” y; “¿Cómo saber si después de un ahorcamiento una persona está viva o muerta?”.



“Realmente no sé qué pensar… No creo haber dicho esas cosas. Hago muchas preguntas, eso es cierto, es parte de mi forma de ser. Soy curioso. No hay ninguna pregunta tabú” aclaró. Sin embargo, esta respuesta no fue lo suficientemente contundente para los medios de comunicación que siguen el caso.

Que delirante y perturbador el video de Nicolás Zepeda, pq si se fijan, el video no es para Narumi. El video es una conversación consigo mismo, un recordatorio de las condiciones que debe hacerle a Narumi y la forma de cumplirlas con un plazo límite: el 21 de Septiembre... pic.twitter.com/EiH7XrkACc — Tera (@la_tera_vive) December 15, 2023