Durante la jornada el chileno Nicolás Zepeda fue declarado culpable y condenado nuevamente a 28 años de cárcel por el asesinato de la japonesa Narumi Kurosaki, a quien visitó en Francia en 2016. Debido a este nuevo veredicto deberá pagar una millonaria indemnización a la familia de la nipona y a Arthur del Piccolo, exnovio de la estudiante.



Por otro lado, en el juicio que duró más de 10 días, se determinó que una vez finalizada su pena de cárcel deberá abandonar Francia. Recordemos que este fue el segundo proceso judicial sobre el mismo caso, ya que la defensa de Zepeda buscaba dejar en libertad al joven de 33 años que aseguró ser inocente. Cabe mencionar, que el fiscal prosecutor había solicitado cadena perpetua para el administrador público.



¿Cuánto dinero tendrá que pagar Zepeda?



Roberto Cox señaló para CHV Noticias que Zepeda rompió en llanto al momento de conocer el veredicto del tribunal. Así mismo en el último interrogatorio el joven señaló. “Todos mentimos. En este caso me invadió el miedo, porque vi que querían culparme por algo que no hice. No tengo ninguna relación con esta desaparición”, dijo.



“Me vuelve loco saber que no se hizo todo. No podemos saber qué pasó porque están concentrados en mí, están muy concentrados en mí. ¡Yo no la maté!”, agregó entre lágrimas. A pesar de esto, el abogado defensor de la familia lo trató de mentiroso.



Los montos que el chileno deberá pagar son los siguientes: 60.000 euros (alrededor de 57 millones de pesos) a los padres de Kurosaki por el concepto de daños y perjuicios; 50.000 euros (más de 47 millones de pesos) a cada una de sus dos hermanas y 5.000 euros (más de 4 millones de pesos) a Arthur del Piccolo.