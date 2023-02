Nicolás Peric lanza sus dardos contra Vidal tras defender la era de Reinaldo Rueda en La Roja

El exfutbolista nacional, Nicolás Peric, alzó la voz y se refirió a las recientes declaraciones de Arturo Vidal sobre el exentrenador de La Roja, Reinaldo Rueda. El "King" salió en defensa del experimentado estratega en las últimas horas en su cuenta de Twitch, donde indicó que "el profe es una extraordinaria persona, buen entrenador. Chile y los dirigentes no se merecían alguien así. Nos faltó tiempo. Seguramente si seguíamos el proceso íbamos a ir al Mundial de Catar".

Ante esto, el comentarista de ESPN respondió rápidamente las palabras del jugador del Flamengo. "Es incomprobable. Es incomprobable que si hubiésemos dejado a Reinaldo Rueda, hubiésemos clasificado. Lo de Rueda no fue antojadizo, si lo de Rueda no fue que venía con un rendimiento óptimo y dijeron sabí hay que echarlo y de un día para otro lo echaron, era algo esperado", relató.

"Veníamos esperando el desenlace de la historia Rueda porque la Selección Chilena no jugaba bien, habían nominaciones que no eran entendibles, y después si era una extraordinaria persona eso no lo pongo en duda porque yo no lo conocí, pero se le escuchaba como un tipo muy cercano, muy amable. Después como DT no nos dejó tantas cosas como para poder rescatar y hacer un balance positivo. Siendo sincero, no creo que hubiésemos clasificado", cerró el exportero.