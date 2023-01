Nicolás Maturana revela las verdaderas razones por abandonar Cobreloa

Se aburrió de la mala onda en su contra. El mediocampista nacional, Nicolás Maturana, anunció oficialmente su salida desde el cuadro de Cobreloa, tras denunciar en sus redes sociales amenazas de muerte en su casa.

El jugador formado en Universidad de Chile utilizó sus redes sociales para dar a conocer una serie de audios, donde aseguraban que "en Calama está tu ataúd". Ante ello, el ex seleccionado sub 20 decidió abandonar el club y solicitó salir a préstamo.

"No fue solo el audio. Fueron al edificio a amenazarme, no entraron porque el conserje no los conocía, pero se pasearon por el estacionamiento. Me mandaron videos y fotos de donde vivía. Es algo grave y lamentable. Es clara la señal, sé de dónde viene, no voy a dar nombres, la mayoría de la gente lo sabe", inició en declaraciones recogidas por En La Línea.

Además, reveló que "no me llamó nadie de la dirigencia. Óscar Wirth (gerente deportivo) no me ha dicho nada independiente de las diferencias que tengamos. Quieren que me vaya y lo voy a hacer. Ya hablé con el profe (Emiliano Astorga) para irme a préstamo".

"Voy a echar de menos al club. Estoy encariñado con la gente, son casi dos años y medio acá, pero es clara la señal. No me quieren acá, de parte de la dirigencia y de la gerencia deportiva. El cuerpo técnico tampoco puede hacer mucho, porque tampoco no los pescan cuando dicen las cosas", agregó.

Finalmente, el jugador reconoció que "(las amenazas) son de hace rato. Se inventan cosas de mí. Que me había escapado de la concentración del partido ante Copiapó, nunca lo he hecho y el día que lo haga, me voy a retirar del fútbol. Siempre he respetado mi profesión. Nunca me escaparía de la concentración de un partido vital".

"Dijeron que consumía droga. Mi miedo era que me hicieran el doping porque me había inyectado corticoides y no habíamos mandado nada a la ANFP. Me arriesgué porque quería jugar la final y la jugué mal. Tampoco lo que hice en el año y lo que hizo Cobreloa ha sido todo malo", cerró.