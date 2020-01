El volante no fue presentado en la pasada Noche Alba en el Estadio Monumental.

Ex jugador de la Universidad de Concepción no se da por vencido y luchará por un puesto en el equipo de Mario Salas.

Y pese a que Harold Mayne-Nicholls informó que Nicolás Maturana no estaba en los planes para esta temporada, el delanteo aseguró que:

“Estoy preparado para estar acá y ojalá se me dé la chance porque quiero romperla en Colo Colo para devolverle todo el cariño y la confianza cuando me compró el club”aseveró en conversación con La Tercera.

“Me quedo a pelearla. Va a estar muy difícil porque la verdad es que se me han cerrado harto las puertas, pero no está muerto quien pelea. Así que la voy a luchar, quiero quedarme en el club y ojalá se me dé una chance y aprovecharla”.

Y en esa línea, agregó: “Toda la vida la he luchado. Tampoco es excusa eso, pero la voy a luchar y quiero estar aquí en Colo Colo por el cariño que me tiene la gente y para demostrar que soy un jugador para esta institución tan grande”.

Para finalizar, comentó que: “Está difícil, ustedes saben que durante el transcurso del campeonato puede pasar cualquier cosa. Tenemos tres campeonatos. Si me toca no ser citado, tengo que aportar porque para que al grupo le vaya bien uno tiene que dar el máximo para poder presionar a los compañeros”, cerró.