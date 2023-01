Nicolás Jarry se va tranquilo tras su eliminación en el Australian Open 2023

El tenista nacional, Nicolás Jarry, habló tras su eliminación en la segunda ronda del Abierto de Australia 2023, luego de caer ante el estadounidense Ben Shelton (89°) por parciales de 7/6, 7/6 y 7/5.

Pese a la derrota, el tenista hizo un balance positivo tras su participación el primer Grand Slam del año. “Fue muy ajustado. Es duro tener una derrota y por lo menos me voy tranquilo, porque di todo lo que podía. Fue un lindo torneo, lo aproveché y traté de disfrutarlo lo máximo que pude”, comentó a ESPN.

Respecto al duelo ante el norteamericano, la raqueta indicó que “hubiera sido rico que los tiebreak se hubieran ido para mi lado. Hubo un par de puntos que los jugué bien, pero no se me dieron y que aceparlo y seguir. Estaban las condiciones difíciles para jugar con mucho viento y no pude sentirme como venía”.

“Queda seguir, estamos recién empezando el año. Ahora toca descansar y preparar la Copa Davis. Después a intentar haciendo este juego y tratar de estar mentalmente firme para seguir creciendo”, cerró.