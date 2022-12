Nicolás Guerra habló tras su anhelado regreso a la Universidad de Chile

El nuevo delantero de la Universidad de Chile, Nicolás Guerra, habló por primera vez tras haber concretado su regreso al club que lo formó en el fútbol profesional.

“Muy ilusionado, contento desde el primer momento que me llamaron. Desde el primer día que me fui soñé siempre con volver en algún momento (…) El primer llamado me emocionó, el corazón se me aceleró. Agradezco que Manuel Mayo haya confiado en mi”, indicó el atacante de 23 años, ya incorporado a las prácticas en el Centro Deportivo Azul.

“Quería tomar este desafío de estar acá nuevamente, cuando me contactaron no lo dudé. Vengo diferente, me siento preparado, creo que nos va a ir muy bien este año“, relató. El joven delantero nacional reconoció todos los progresos que logró durante las últimas dos temporadas defendiendo al elenco de Chillán.

“Progresé mucho como jugador, más maduro, una persona diferente. Lo tomo como un aprendizaje. Estoy feliz de haber progresado allá y vengo con todo a jugar acá. El cuerpo técnico me ayudó mucho a recuperar la confianza y a partir de ahí mejorar lo físico, desarrollé muchas cualidades en hacer goles y asociándome con los compañeros. Me entregaron muchas armas que pude desarrollar”, explicó.

Finalmente, se mostró entusiasmado con el arribo de Mauricio Pellegrino a la banca de la U de Chile. “Es un entrenador con un nombre muy prestigioso, me motiva empezar los entrenamientos con ellos. Vengo con un objetivo claro: aportar mi granito de arena y poner a la U donde debería estar, peleando campeonatos“, concluyó el quinto refuerzo azul de cara a la temporada 2023.