El artillero de Ñublense está en conversaciones para partir como préstamo con opción de compra a la Liga de Rusia.

Nicolás Guerra

Uno de los delanteros que logró relanzar su carrera profesional alejado de la Universidad de Chile es el delantero Nicolás Guerra, quien actualmente se encuentra en el elenco de Ñublense de Chillán, donde ha destacado como una de las buenas figuras del equipo sorpresa de la presente temporada.

Ese buen nivel ha repercutido en el extranjero, desde donde pusieron sus ojos en el ariete. Según RedGol, el "Kun" tiene conversaciones avanzadas para sumarse a un equipo de la Premier League de Rusia. Si bien no se especifica el equipo, el citado medio aclara que no se trata del CSKA Moscú, por lo que no sería compañero de Víctor Felipe Méndez. Además, se explica que el traspaso sería por un préstamo con opción de compra.

El artillero suma 15 goles en el torneo nacional con Ñublense, a los que se suman ocho tantos con la U en los años anteriores. Además, suma 7 anotaciones en Copa Chile jugando como profesional, números que lo podrían catapultar a Europa.