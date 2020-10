Nicolás Eyzaguirre se refirió a una posible candidatura a la Convención Constituyente

El ex ministro de Hacienda del Gobierno de Bachelet señaló que "la gente está pidiendo caras nuevas" y que va a "ayudar desde afuera en todo lo que pueda".

El ex ministro de Hacienda en el Gobierno de Michelle Bachelet, Nicolás Eyzaguirre (PPD), anunció el pasado viernes que no se presentará como constituyente para la redacción de una nueva Carta Magna, con el propósito de dar espacio a "caras nuevas".

Tras la votación con "más de un 80 por ciento para la convención constituyente, no por la parte del apruebo, a mí por lo menos, con un poco de dolor porque la verdad que he estudiado mucho esto, me llevaron a declinar completamente la opción -en lo personal- de ir a la convención constituyente", dijo a Cooperativa.

Esto a raíz de que, afirmó, "la gente está pidiendo caras nuevas. Es un gesto, es pasar a la segunda o tercera línea, ayudar desde afuera en todo lo que pueda, pero no voy a presentarme".

En esta línea, Eyzaguirre opinó que debido a la discusión sobre si los partidos de oposición u oficialismo debiesen presentar una o dos listas para dicho proceso, se mostró a favor de una pura lista en la que se planteé "un conjunto de aspiraciones constitucionales donde quede completamente descartado que los que estén propongan cosas que no cumplan con una democracia participativa".