Nicolás Eyzaguirre le mandó una épica "parada de carros" a Tomás Mosciatti en "100 Indecisos"

“¿Usted sabe cuánto invierten los países industriales, respecto a Chile, Tomás? ¿Invierten más o menos? A ver, dígame", lanzó el ex ministro.

Nicolás Eyzaguirre y Tomás Mosciatti.

Un polémico momento se vivió la noche del pasado jueves en una nueva edición del programa "100 indecisos" de Mega, instancia donde el ex ministro de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, Nicolás Eyzaguirre, debatió con el periodista Tomás Mosciatti sobre la propuesta de nueva Constitución respecto al derecho de propiedad y una eventual expropiación.

Todo inició cuando el mandamás de Radio Bio Bío cuestionó que el proyecto de Carta Magna “debilita el derecho de propiedad”, a lo cual el exministro de Hacienda lo mandó a informarse.

“Sin crecimiento no hay inversión, no hay economía próspera y tiene que haber seguridad para invertir. Esta constitución debilita el derecho de propiedad, se puede expropiar todo y se expropia con una indemnización muy diferente a la de hoy (...) “no sabemos cuánto se va a pagar y tampoco se establece un pago previo””, comenzó diciendo el panelista, dando la palabra al hijo de Delfina Guzmán.

Fue en ese momento cuando el exsecretario de Estado quiso responder mirando al público y no al periodista, lo que generó su molestia. “Estamos hablando nosotros, es conmigo…”, lanzó, generando la primera tensión en el estudio. “Usted determina para dónde yo miro”, respondió la ex autoridad.

“Es que estamos dialogando, Nicolás”, replicó el locutor radial, mientras Eyzaguirre respondía que para él no era obstáculo, prosiguiendo con su respuesta, donde aprovechó de jactarse que durante su mando en Hacienda “hubo un robustísimo crecimiento, bajó la inflación y tuvimos un superávit fiscal…”, pero fue interrumpido por el periodista.

“¿Pero por qué no me contesta lo que le pregunté?”, le replicó Mosciatti. “Le voy a contestar, lo que pasa es que usted, tiene implícita en su pregunta una afirmación”, contestó de vuelta el ex ministro, agregando que “¿Usted sabe cuánto invierten los países industriales, respecto a Chile, Tomás? ¿Invierten más o menos? A ver, dígame".

Ante esto, el periodista respondió dudoso que los países industriales invierten “más”, teniendo la épica respuesta del ex titular de Hacienda.

“No, pues, invierten mucho menos. Infórmese. Invierten mucho menos. El señor Tomás Mosciatti dice que los países industriales invierten más que Chile, ustedes lo pueden comparar. Él no sabe lo que dice”, lo corrigió Nicolás Eyzaguirre, generando un amplio debate en redes sociales.